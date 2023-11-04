Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi Cider Yolu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Şehzadeler ilçesinden, Menemen istikametine giden İbrahim Karaarslan yönetimindeki 45 UD 112 plakalı özel bir hastaneye ait ambulans, Cider Yolu’ndaki kavşaktan Barbaros Mahallesi istikametine dönmekte olan Ramazan Abasakal yönetimindeki 45 FH 260 plakalı otomobile sağ tarafından çarptı.

Gerçekleşen kaza da can kaybı yaşanmazken, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sev edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası, otomobil içinde bulunan Ramazan Abasakal ve Kamil Kaya itfaiye ekiplerinin özenli çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak, hastaneye sevk edildi.