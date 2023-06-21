Manisa'da amca ve yeğenlerinin arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı çatışmada amca Meşur Gülmez (61) yeğeni Barış Gülmez'i (49) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Manisa'da amca ve yeğenlerinin arazi tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay sırasında kardeşi Barış'ın yanında bulunan Ahmet Gülmez (50) de tabancayla amcasına ateş edip yaraladı. Jandarma ekipleri, olay yerine gelerek her iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, bugün saat 10.00 civarında Salihli'ye bağlı Dombaylı Mahallesi Dörtyol Kavşağı yakınında meydana geldi. Aynı mahallede ikamet eden Meşur Gülmez ile yeğenleri Barış ve Ahmet Gülmez arasında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet oluşmuştu. Bugün karşılaşan amca ile yeğenler arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Meşur Gülmez, elindeki av tüfeğiyle yeğeni Barış Gülmez'e ateş açtı. Barış Gülmez kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Ahmet Gülmez de tabancasıyla amcasına karşılık verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Barış Gülmez ile amcası Meşur Gülmez, ambulanslarla Salihli'deki özel hastanelere kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Barış Gülmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Meşur Gülmez ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca ile birlikte jandarmaya teslim olan Ahmet Gülmez de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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