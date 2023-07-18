Manisa'da bir araçta metamfetamin ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Manisa'da bir araçta metamfetamin ele geçirildi


Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri aracı ilçe girişinde durdurup arama yaptı.

Yapılan aramada 12,40 gram metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli B.D.(38) uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 18 Temmuz çeyrek altın ne kadar kaç TL?
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
Erdoğan’la Körfez Turu’na çıkan iktidarın göz bebeği olan Fulya Öztürk umreye gitti
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
46 bin TL'lik hesabı dolar zanneden turist hesabın TL olduğunu öğrenince güle oynaya ödedi
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Euro ve dolar bugün kaç lira? 18 Temmuz döviz kuru ne kadar kaç TL?
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Fiat'tan otomobillere 2 haftada ikinci zam
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Şenol Güneş istifa mı edecek? Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Meral Akşener, Erdoğan’ın ÖTV’yi artıran kararını Danıştay’a taşıdı Siyaset
Meral Akşener, Erdoğan’ın ÖTV’yi artıran kararını Danıştay’a taşıdı
Üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir? Keşfet
Üzümün faydaları neler? Üzüm neye iyi gelir?
Akranları tatilde Zehra Çilingiroğlu şantiyede. Kaya Çilingiroğlu kızını paylaştı Magazin
Akranları tatilde Zehra Çilingiroğlu şantiyede. Kaya Çilingiroğlu kızını paylaştı
TFF yabancı kuralındaki kararını açıkladı Spor
TFF yabancı kuralındaki kararını açıkladı
Mahkemeden erişim engeli talebi için emsal karar Güncel
Mahkemeden erişim engeli talebi için emsal karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da
Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü Güncel
Otomobildeki yangın ormana sıçramadan söndürüldü