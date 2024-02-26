Manisa’da CHP adayının seçim çalışmalarına saldırı

Yerel seçime sayılı günler kala adaylar arasında tansiyon yükselirken, Manisa’da CHP Adayı Ferdi Zeyrek’in reklam afişleri, kimliği bilinmeyen şahıslar tarafından saldırıya uğradı.

Manisa’da adliye, üniversite hastanesi ve sanayinin girişine çıkan caddedeki reklam panolarında bulunan Ferdi Zeyrek afişleri yırtıldı ya da boyanırken, gece saatlerinde yapıldığı iddia edilen saldırıda 10’dan fazla reklam panosu tahrip edildi.

“GECE MESAİ YAPTIRARAK PANKARTLARIMIZ YIRTILIYOR”

Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, duruma tepki göstererek “Burası Manisa’nın en işlek caddelerinden. Benzer durumları daha önce de yaşadık. Buradaki mobese kameralarının incelenmesini talep edeceğiz. Gece mesai yaptırarak raketlerimiz toplanıyor, pankartlarımız yırtılıyor. Kim yaptıysa ya da kim yaptırdıysa tespit edilsin” diye konuştu.

Zeyrek’in seçim kampanyasının Manisalılarda karşılık bulduğunu vurgulayan Özalper “Bu yapılan aynı zamanda Manisalılara ve demokrasiye hakarettir. Bu durum korktuklarını gösteriyor. Korkmakta da haklılar çünkü Ferdi Başkanımız gümbür gümbür geliyor. Ancak kavgada, mücadele yiğit olmak lazım. Bükemedikleri eli öpmeleri lazım. Ne yapsalar boş” sözleriyle yaşanan çirkin saldırıya tepki gösterdi.