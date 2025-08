Manisa’da çocuklar, böyle serinliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Havuzlar Bizden, Mutlu Gülüşler Sizden" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında 6-13 yaş arası çocuklar, hem yüzmeyi öğreniyor hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin mahallelere, parklara ve okul bahçelerine kurduğu portatif havuzlar, yaz sıcaklarında çocuklara hem serinlik hem de eğlence sunuyor. "Havuzlar Bizden, Mutlu Gülüşler Sizden" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında 6-13 yaş arası çocuklar ücretsiz yüzme kurslarına katılarak güvenli ve keyifli bir yaz tatili geçiriyor.

"FERDİ BAŞKAN’IMIZIN BAŞLATTIĞI UYGULAMAYI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Çocukların mutluluğu için çalıştıklarını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Geçen yıl Ferdi Başkan’ımızın başlattığı uygulamayı bu yıl da devam ettiriyoruz. Sıcak yaz günlerinde miniklerimiz için kurduğumuz portatif yüzme havuzlarında çocuklarımız hem uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak keyifli vakit geçiriyor. Onların neşesi, bize her zaman güç ve umut veriyor" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Yeğenini Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu havuza getiren Sultan Kaya, "Bu uygulama çok güzel oldu. Uzak yerlere gidemiyorduk. Yüzme kursuyla burada yüzmeyi öğreniyorlar. Yakın olduğundan çocuklarımız için çok iyi oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederim" derken, yeğeni Eylül Neşe de yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

"ÇOCUKLAR KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYOR"

Çocukların havuzlar nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Sabahat Demir ise "Çocuklar için çok güzel ve çok keyifli. Belediyemizin bize önemli katkılarından. Çok memnunuz. Çocuklar keyifli zaman geçiriyor. Onların mutluluğuyla biz de mutlu oluyoruz. İki oğlumu getirdim, çok güzel vakit geçiriyorlar, sudan çıkmak bilmiyorlar. ‘Anne keşke her gün olsa, her gün gelsek’ diyorlar. Şu an her şeyden memnunuz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Havuzda yazın tadını çıkaran çocuklar da çok eğlendiklerini ve yüzmeyi öğrendiklerini belirterek, "Belediye Başkanımıza havuzu buraya getirdiği için çok teşekkür ediyoruz" sözleriyle uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Yüzme Antrenörü Yağız Berk Candan da "Çok talep var. Geçen sene rahmetli Ferdi Başkan’ımızın kazandırdığı bu portatif havuzlar, bu yıl da Besim Başkan’ımızın talimatları ile devam ediyor. Talep çok yoğun. Burada temel yüzme eğitimleri ve eğitsel oyunlarla çocuklarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Çocuklarımız için elimizden geleni yapacağız. Çok mutlular, serinliyorlar, yüzmeyi öğreniyorlar, arkadaşlarıyla eğleniyorlar. Manisa halkı da havuz uygulamasından çok mutlu" ifadelerini kullandı.

HAVUZLARIN BULUNDUĞU ALANLAR

-Akhisar Bülent Ciğeroğlu Kültür Parkı’nda 24 Temmuz-15 Ağustos

-Turgutlu Irlamaz Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos

-Salihli Mimar Ferdi Zeyrek Parkı’nda 24 Temmuz- 15 Ağustos

-Yunusemre Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak’ta 24 Temmuz- 14 Eylül

-Yunusemre Muradiye 1 Mayıs Parkı’nda 24 Temmuz- 14 Eylül

-Şehzadeler Gençlik Parkı’nda 24 Temmuz- 14 Eylül

-Kula 4 Eylül Ortaokulu Bahçesi’nde 18 Ağustos-6 Eylül

-Soma Millet Bahçesi’nde 18 Ağustos- 14 Eylül

-Saruhanlı Cengiz Topel Mahalle Muhtarlığı önünde 18 Ağustos-14 Eylül