Manisa'da engelli vatandaş 9 gündür aranıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da engelli vatandaş 9 gündür aranıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 61 yaşındaki Hasan Vural, "Çarşıya gidiyorum" diyerek 1 Ocak günü saat 15.30'da evinden ayrıldı. Yüzde 80 engelli olan vatandaştan 9 gündür haber alınamadı.

Yüzde 80 engelli raporu bulunan Hasan Vural, Manisa'nın Esentepe Mahallesi, Koşturoğlu Sokak, Numara 7'deki evlerinde vasisi olan ağabeyi Mustafa Vural ile aynı evde ikamet ederken, 1 Ocak Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında ağabeyine, "Ben çarşıya gidiyorum" diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Hasan Vural 1 Ocak'ı 2 Ocak'a bağlayan gece saat 03.00 sıralarında Salihli Tren Garı güvenlik kameralarında görüldü. En son trenden inerken görülen Hasan Vural'dan bir daha haber alınamadı.

"ARA ARA KAYBOLUYOR"

Hasan Vural'ın vasisi olan ağabeyi Mustafa Vural, kardeşinin ara ara kaybolduğunu belirterek, "1 Ocak günü saat 15.30'da evden çıktı gitti. 17.10'da trene kaçak olarak binmiş gitmiş. Sonra Salihli tren garında güvenlik kameralarında görülüyor. Ondan sonra ne olduysa oldu. Engelli ve yüzde 80 raporu var. Ara ara kayboluyor. 4-5 sene önce Manisa Tren Garı'ndan getirdik. İki sene önce kayboldu. Sart'ta bulundu, getirdik. Hiç bu kadar uzun süreli kaybolmamıştı, bu kez hiç haber alamadık." dedi.

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"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ"

Engelli olması nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hayatından endişe duyduklarını dile getiren Abla Emine Okyay ise şunları söyledi, "Polise kayıp başvurusunda bulunduk. Her tarafa kayıp fotoğrafı yapıştırdık. Ne ölüsü var, ne dirisi. Üç gün önce Salihli Gümüşçay durağında görülmüş, hiçbir haber alamadık."

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Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar engeli olduğunu kaydeden ailesi Hasan Vural'ı görenlerin en yakın polis veya jandarma merkezine haber vermesini istedi.

Manisa'da engelli vatandaş 9 gündür aranıyor

Manisa'da engelli vatandaş 9 gündür aranıyor

Manisa'da engelli vatandaş 9 gündür aranıyor

Manisa'da engelli vatandaş 9 gündür aranıyor

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