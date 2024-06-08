Manisa’da fırtına minarenin külahını uçurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 18.00 bir anda başlayan yağmur ve karışık dolu bağları vururken, fırtına ise bir minarenin külahını uçurdu.

Önce fırtına daha sonra da yağmurla karışık dolu yağışı Alaşehir’in Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran Mahallesi bölgelerinde bağ bahçelerine zarar verdi. Bazı bağlarda asmalar yere düştü.

Ilgınköy Mahallesi’nde fırtına sonucu mahalle camisi minaresinin külahı uçtu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.