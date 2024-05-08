Manisa'da hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. 1 ölü

Kaynak: DHA
Manisa'da hemzemin geçitte yolcu treni otomobile çarptı. 1 ölü
Manisa’da hemzemin geçitte bir yolcu treni otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil paramparça olurken otomobilin sürücüsü Yaşar Ercan (39), hayatını kaybetti.

Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana gelen olayda, Gülbahçe Mahallesi'ndeki tarlasına doğru seyir halinde ilerleyen Yaşar Ercan’ın kontrolündeki otomobile kontrolsüz hemzemin geçitte Uşak-İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

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Çevredeki vatandaşların haber vermesi sonrası olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede otomobil içinde sıkışan, iki çocuk babası Yaşar Ercan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ercan'ın cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerden sonra otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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