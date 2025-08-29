Manisa'da kavşakta kontrolsüz çıkış kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, feci bir kaza meydana geldi. Alaşehir’den Denizli istikametine seyreden bir otomobil sürücüsü, kavşakta kontrolsüz şekilde ana yola çıkan bir başka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında kırsal Dadağlı Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Denizli yönüne giden Semih G.'nin (49) kullandığı 06 DB 8643 plakalı otomobil, kavşakta kontrolsüz şekilde anayola çıkan Yahya Saban (73) kontrolündeki 35 YHU 57 plakalı otomobile çarptı. Otomobilin sürücüsü Yahya Saban kaza yerinde hayatını kaybederken yanındaki Ayşe Saban (68), Aysun Saban (48) ve Mehmet Bozhan (46) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

