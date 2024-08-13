Manisa'da makilik yangını 35 dönüm zarar gördü

Kaynak: İHA
Manisa'da makilik yangını 35 dönüm zarar gördü

Manisa'nın Kula bölgesindeki Esenyazı Mahallesi'nde geç saatlerde başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerinin etkin mücadelesi sonucu kısa süre içinde söndürüldü.

Yangına ilk müdahaleyi yapan Kula İtfaiye Amirliği, çevre ilçelerden destek alarak yangını kontrol altına aldı ve yaklaşık 35 dönüm araziye zarar veren alevleri başarıyla bastırdı. Olay, gece yarısı 23.30 civarında başladı; bölgeden yükselen dumanları fark eden yerel halk hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekiplerin yanı sıra, vatandaşların da yardımıyla yangın yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam etmekte olup, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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