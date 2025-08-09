Manisa'da motosikletlilere sıkı denetim

Emniyet ekiplerince 7 Ağustos'ta 43 ekip ve 79 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 1.182 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kusurlu görülen 385 araç ve sürücüsüne plaka eksikliği, muayenesiz araç, ehliyetsiz araç kullanma, yetersiz ehliyet, yaya yollarında motosiklet sürmek ve kask takmamak gibi çeşitli maddelerden toplam 1 milyon 487 bin 7 TL idari para cezası uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi.

Jandarma ekiplerince ise 8 Ağustos'ta 22 trafik timi, 3 motosiklet timi ve 11 asayiş timinden oluşan 74 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 760 motosiklet kontrol edildi. 68 sürücü ve yolcuya kask takmamaktan ceza kesilirken, 25 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca çalıntı kaydı bulunan 1 motosiklet ile yakalama kaydı bulunan 1 araç tespit edildi, toplam 89 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden işlem yapıldı.