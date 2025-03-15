Manisa'da “Neşeli Teneffüsler Projesi” başladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da “Neşeli Teneffüsler Projesi” başladı

Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından “Neşeli Teneffüsler Projesi” hayata geçirildi. Belediye Başkanı Semih Balaban, projeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda başlattı.

Yunusemre Belediyesi, okul bahçelerine neşe katacak rengarenk boyama çalışmaları yapıyor. Neşeli Teneffüsler Projesi kapsamında başvuruda bulunan okulların oyun alanları, çocukların keyifli zaman geçirebileceği şekilde özenle boyanıyor.

Proje, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu ile başladı. Burada yapılan boyama çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Balaban, bir eğitimci olarak bu projeden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Balaban, “Neşeli Teneffüsler Projesi kapsamında okullarımızda küçük ama etkili dokunuşlar yapıyoruz. Oyun alanlarını boyayarak çocuklarımızın teneffüs saatlerini daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bir eğitimci olarak böyle bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum. Başvuruda bulunan tüm okullarımızda bu çalışmaları sürdüreceğiz. İmkânlarımız doğrultusunda halkımız ve çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Manisa'da “Neşeli Teneffüsler Projesi” başladı

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