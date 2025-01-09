Manisa'da öğrenciler “Günaydın Çorbası” ile güne başlıyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Manisa'da öğrenciler “Günaydın Çorbası” ile güne başlıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Günaydın Çorbası” projesiyle öğrencilere ve yurttaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Başkan Zeyrek, bugüne kadar 154 bin öğrenciye ulaşarak sabahları onlara destek olduklarını söyledi ve projeye devam edeceklerini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Günaydın Çorbası” projesiyle kahvaltı yapamayan öğrencilere ve vatandaşlara sıcak bir destek sunuyor.

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Başkan Ferdi Zeyrek, bugüne kadar 154 bin öğrenciye çorba ulaştırıldığını belirterek, gençlerin sabahları yalnız bırakılmadığını vurguladı.

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Proje kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Uncubozköy Yerleşkesi ve Gençlik Parkı’nda dört farklı noktada, sabah saatlerinde günlük 2 bin çorba dağıtılıyor.

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Öğrenciler ve diğer vatandaşlar bu hizmetten faydalanıyor.

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Başkan Zeyrek, öğrencilerin eğitimine verdiği önemi yineleyerek, projeye olan ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti ve desteğin süreceğini açıkladı.

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