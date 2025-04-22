Manisa’da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Manisa’da aynı okulun öğrencilerini taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Kaza yerine ambulans ve ekipler sevk edildi. Kazada servis araçlarında bulunan 16 öğrenciden 9'u yaralandı.

Kaza, Manisa-Turgutlu yolu Karoğlanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu'daki Halil Kale Fen Lisesini inceleme gezisinden dönen Yunusemre Atatürk Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Tarık B. yönetimindeki 45 J 0684 plakalı okul servisi, yine aynı okulun öğrencilerini taşıyan Ruhi Ç. yönetimindeki 45 J 0209 plakalı servise arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öndeki 45 J 0684 plakalı servis minibüsündeki 16 öğrenciden 9'u hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 9 öğrenci Manisa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumların iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Manisa’da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Manisa’da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

Manisa’da okul servisleri çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralandı

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