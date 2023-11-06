Manisa'da operasyon: 13 tutuklama

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli tutuklandı

KAYNAK: İHA
Manisa'da operasyon: 13 tutuklama


Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucuya yönelik soruşturmalar kapsamında Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince ilçe genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan aracılık eden ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 186.40 gram metamfetamin maddesi, 4370 adet ectacsy hap, 1.88 gram skank maddesi ele geçirilirken konuyla ilgili 18 şüpheli şahıs yakalandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 13 şüpheli sevk edildikleri adlı mercilerce Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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