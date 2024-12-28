Manisa'da 'Osman' ismini verdiği güvercini omzunda taşıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde bakkal dükkanı işleten Bülent Kuşçu, 1,5 yıl önce annelerinin öldüğü 3 yavru güvercini sahiplendi.

Kuşçu, kafeste beslediği güvercinlerden kendisine alışan ve omzundan inmeyene "Osman" ismini verdi.

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Dükkanda yaşlı ve hastaların su, ekmek gibi siparişlerini teslim etmeye de güverciniyle gittiğini söyleyen Kuşçu, "Henüz daha küçükken annesi ve babası öldü. Besledim, büyüttüm. Bakkalım var.

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İlçemizdeki yaşlılara, ekmek ve su götürüyorum. Güvercinim, hep benimle, yanımdan ayrılmıyor.

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O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. Nereye gitsek peşimizde. Birlikte sipariş götürüyoruz.

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Soma'da yaşayanlar, bu duruma alıştı. Bankaya dahi böyle gidiyorum" diye konuştu.