Manisa'da otluk ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındığı bildirildi.

Yangın ihbarı üzerine ekipler seferber oldu

Yangın, saat 18.00 sıralarında 2. Etap TOKİ konutları mevkisinde meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadığı, ancak makilik ve otluk alanda zarar meydana geldiği belirtildi.