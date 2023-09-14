Manisa'da otomobil kafeye daldı: 2 yaralı

Öznur A'nın kullandığı otomobil, Menemen Caddesi ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşaktan döndüğü esnada kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil kavşağın köşesindeki kafeye girdi. O esnada kafede oturan Mustafa K. ile Melike K. üzerlerine gelen araçtan kurtulamadı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve ambulansla hastaneye götürülen Mustafa K. ile Melike K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın kafeye girmesi ve müşterilerin panikle kaçması yer alıyor.