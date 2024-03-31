Manisa’da oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Alaşehir Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, Hasan Çay isimli vatandaş 1087 Nolu sandıkta oyunu kullanmasının ardından rahatsızlanarak sandık görevlisi Cafer Saban’a 'Cafer' diye seslendikten sonra yere yığıldı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaşlı vatandaş, daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde oturan Hasan Çay’ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu edinilen bilgiler arasında.