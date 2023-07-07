Manisa’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

(İHA) Manisa’nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Saat 18.30 sıralarında başlayan ve 2 saat boyunca aralıksız devam eden yağış nedeniyle yaklaşık 50 yıldır su tutmayan Karcetler Deresi sel sularıyla doldu.

Derede inşa edilen setlerin dolmasıyla dere yatağı adeta göle dönerken setler büyük bir sel felaketi olmasının da önüne geçti.

Yağış sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Alaşehir Belediyesine bağlı ekipler teyakkuza geçti. Yağışlar nedeniyle Belenyaka Mahallesi Kemer Deresi'nin taşması sonucu Serhat Yörük’e ait evi sel bastı.

Ekipler tarafından yapılan müdahalelerle evdeki su tahliye edilerek dereye boşaltıldı.

Yağış ilçe tarımını da olumsuz etkiledi. Derelerin taşmadı sonucu üzüm bağları adeta gölete döndü. Karcetler Deresi taşması sonucu Alaşehir -Denizli kara yolu Çukur Çeşme mevkiinde ulaşım trafik polisleri kontrolünde sağlanıyor. Kara yolları ekipleri yola taşan suları zaman zaman temizleyerek yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

Alaşehir Belenyaka, Elemli, Bahadır Mahallesi yolları da gelen sel suları nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri yolları açma çalışmalarına başladı. Mahalle sakinleri 50 yıldır su akmayan Karcetler Deresi’ne suyun gelmesini aniden ve şiddetli yağışa bağladılar.

Alaşehir Belenyaka Mahallesi bağ evinde oturan Süleyman Kartal’ın evinin yanındaki incir ağacına da yıldırım isabet etti. Yıldırım düşmesi sonucu incir ağacı parçalanırken yaralanan olmadı.

Evde eşiyle birlikte oturduklarını söyleyen Süleyman Kartal, “Evde oturuyorduk, fırtına ve yağmurla birlikte dışarıdan bir ses geldi, dışarıda da traktör vardı. Traktöre bir şey oldu diye dışarıya çıktım, yıldırım düşmüş, incir ağacını ortadan yararak, toprağa geçmiş. İncir ağacı param parça olmuş, çok korktuk” dedi.

Etkili olan yağış sonrası sel sularının tahliyesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.