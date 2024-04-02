Manisa'da skandal iddia. Eski başkan belediye hesabından milyonlarca liralık ödeme yapmaya çalışmış

Kaynak: Haber Merkezi
Manisa'da skandal iddia. Eski başkan belediye hesabından milyonlarca liralık ödeme yapmaya çalışmış
Manisa Büyükşehir Belediyesini Kazanan Ferdi Zeyrek: MHP'li eski başkan belediyenin kasasını boşaltıyor

CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Manisa'da yüzde 57 ile büyükşehir belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, MHP’li başkan Cengiz Ergün’ün belediye kasasını boşaltmaya çalıştığını söyledi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Zeyrek, Cengiz Ergün'ün belediyeye gelerek MASKİ’den 130 milyon TL, büyükşehir bütçesinden ise 480 milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını ifade etti.

CHP'nin çok partili hayata geçilen 1950’den sonra ilk kez kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ne ait kasanın devir-teslim öncesinde boşaltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

"GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

CHP'li Zeyrek "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını boşaltmaya çalışıyorlar. Manisa’nın geleceğinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkından yiyenlere sesleniyorum, Şehrimizden ellerinizi çekin. Biz yoksak hizmet de yok diye giderayak Manisalı hemşehrilerimin kasasına el uzatanlar bilsinler ki, halkımızın bir kuruşunu daha size hibe etmeyeceğiz. Gerekeni yapıyoruz" dedi.

"ÖDEME YAPMAYA ÇALIŞTI"

Ferdi Zeyrek, MHP’li eski başkanın sabah erken saatlerde MASKİ’den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını açıkladı,"5 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ’den 130 Milyon TL, belediyeden de 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı. Yöneticiler kabul etmedi o da görevden aldı." dedi.

Son Haberler
Ali Koç ligden çekilme ile ilgili kararını açıkladı. Flaş Süper Kupa detayı Spor
Ali Koç ligden çekilme ile ilgili kararını açıkladı. Flaş Süper Kupa detayı
Fenerbahçe'den Pendikspor'a 'Galatasaray'ın arka bahçesi' tepkisi Spor
Fenerbahçe'den Pendikspor'a 'Galatasaray'ın arka bahçesi' tepkisi
Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu öldü mü? Türker İnanoğlu kaç yaşında? Gündem
Türker İnanoğlu kimdir? Türker İnanoğlu öldü mü? Türker İnanoğlu kaç yaşında?
Fenerbahçe harekete geçti. UEFA ve FIFA'yı topa soktu Spor
Fenerbahçe harekete geçti. UEFA ve FIFA'yı topa soktu
Jandarma uzman çavuş silahını temizlerken kendisini vurdu Gündem
Jandarma uzman çavuş silahını temizlerken kendisini vurdu
Ordu’da ‘patpat’ faciası: Baba ve oğlu öldü Gündem
Ordu’da ‘patpat’ faciası: Baba ve oğlu öldü