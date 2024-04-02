Manisa'da skandal iddia. Eski başkan belediye hesabından milyonlarca liralık ödeme yapmaya çalışmış

CHP'nin 74 yıl sonra kazandığı Manisa'da yüzde 57 ile büyükşehir belediye başkanı seçilen Ferdi Zeyrek, MHP’li başkan Cengiz Ergün’ün belediye kasasını boşaltmaya çalıştığını söyledi. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Zeyrek, Cengiz Ergün'ün belediyeye gelerek MASKİ’den 130 milyon TL, büyükşehir bütçesinden ise 480 milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını ifade etti.

CHP'nin çok partili hayata geçilen 1950’den sonra ilk kez kazandığı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ne ait kasanın devir-teslim öncesinde boşaltılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

"GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

CHP'li Zeyrek "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını boşaltmaya çalışıyorlar. Manisa’nın geleceğinden, tüyü bitmemiş yetimin hakkından yiyenlere sesleniyorum, Şehrimizden ellerinizi çekin. Biz yoksak hizmet de yok diye giderayak Manisalı hemşehrilerimin kasasına el uzatanlar bilsinler ki, halkımızın bir kuruşunu daha size hibe etmeyeceğiz. Gerekeni yapıyoruz" dedi.

"ÖDEME YAPMAYA ÇALIŞTI"

Ferdi Zeyrek, MHP’li eski başkanın sabah erken saatlerde MASKİ’den 130 Milyon TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ise 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştığını açıkladı,"5 yıl boyunca belediyenin yolunu unutan Cengiz Ergün, sabah erken saatlerde belediyemize gelerek MASKİ’den 130 Milyon TL, belediyeden de 480 Milyon TL ödeme yapmaya çalıştı. Yöneticiler kabul etmedi o da görevden aldı." dedi.