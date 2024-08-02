Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına operasyon

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa'da sosyal medyadan terör propagandasına operasyon

Sosyal medyadan terör propagandasına 3 gözaltı gerçekleşti.

PKK propagandasına operasyon

Manisa'nın Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde ikamet eden S.O., M.E.C. ve M.K. isimli 3 kişi, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 1 Ağustos tarihinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Manisa ve Saruhanlı Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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