Manisa'da takla atan araç genç çiftin sonu oluyordu

Manisa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağındaki araziye devrilerek takla attı. araç sürücüsü Uysal A. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Songül A. (20) yaralandı.

Manisa'da takla atan araç genç çiftin sonu oluyordu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağındaki araziye devrilerek takla attı. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Sarıgöl'ün Özpınar Mahallesi yakınlarında saat 17.10 sıralarında Uysal A. (22) idaresindeki araç, Eşme'den Sarıgöl istikametine doğru ilerlediği esnada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki araziye doğru takla atarak devrildi.

KARI KOCA YARALANDILAR

Kaza sonucu araç sürücüsü Uysal A. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Songül A. (20) yaralandı.

Yaralılar 112 ambulans ekipleri aracılığı ile Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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