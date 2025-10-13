Tarihi eser kaçakçılığı operasyonun yedi adresi Manisa Salihli oldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torunlu Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (57) isimli şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

289 TARİHİ OBJE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon düzenlenen evde 289 adet tarihi obje, 1 adet tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 3 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 1 adet el dedektörü, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Öte yandan Tarihi eser kaçakçılığı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre işlem görüyor. Tarihi eserlerin, kanuna aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmasıyla gerçekleşen fiilde, 5 yıl ile 12 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.