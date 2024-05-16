Manisa'da trafik kazası. 1 ölü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kula ilçesi Sandal Mahallesi ile Saraçlar Mahallesi arasındaki yolda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Ramazan Avcı idaresindeki 45 RA 4563 plakalı motosiklet, Saraçlar Mahallesi istikametinden Sandal Mahallesi yönüne doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazanın etkisiyle savrulan sürücü, başını taş duvara çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve trafik ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.