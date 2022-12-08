Manisa'da üç katlı binanın çatısında yangın paniği

Paşa Mahallesi'ndeki binanın bacasında başlayan yangın, çatı katına sıçrayarak burada içinde mazot bulunan 30 kadar bidonu tutuşturdu.
Kafede bulunanlar tahliye edilirken, bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binanın çatısı ve depo olarak kullanılan çatı katı hasar gördü.
Mazotun, işletmenin jeneratöründe kullanıldığı öğrenildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.