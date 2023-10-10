Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Turgutlu ve Akhisar'da yapılan çalışmalarla 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken bir kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

KAYNAK: İHA
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Turgutlu ve Akhisar İlçe Narkotik Büro Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan sokak ve analiz çalışmaları çerçevesinde 15 parça halinde 79,81 gram metamfetamin maddesi, 191 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu madde sarımında kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca M.Ö. (28), İ.Ö. (35), D.E. (28), İ.G. (21), D.E.(48), G.Y. (17) ve Y.Ç.(33) isimli 7 şahıs tutuklandı.

1 şahıs ise Cumhuriyet Savcılığınca işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

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