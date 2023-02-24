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Manisa'da uyuşturucu operasyonu 

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli kişi yakalandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:03
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Manisa'da uyuşturucudan 2 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu operasyonu 
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İHA'nın haberine göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde emniyet ekipleri tarafından 5 kişi, Yunusemre ilçesinde ise Şehzadeler Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından da 1 kişi olmak üzere toplam 6 şüpheli uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmada yapılan 2 ara aramada, 0,05 gram metamfetamin maddesi, 1,77 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 5 şüpheli şahsa ise adli işlem yapıldı. Konuyla ilgili dosyanın sonlandırılması amacıyla Salihli ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 5 parça halinde toplamda 5 gram metamfetamin maddesi, 3,66 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. O.A.(30) isimli şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınırken, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ev aramasında,18 gram kubar esrar, 24 adet sentetik uyuşturucu, 3 gram metamfetamin ve kullanım aparatı ele geçirildi. Ayrıca 12 ayrı suçtan sabıkası bulunan ve 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan F.C. yakalandı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli F.C. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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