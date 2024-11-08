Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Aylardır yağmura hasret kalan Manisa'da vatandaşların yağmur duaları devam ediyor. Sarıgöl'ün Çavuşlar Mahallesi halkı da imece usulü yemek hazırlayarak yağmur duasına çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Çavuşlar Mahallesinde mahalle halkı imece usulü yemek hazırlayıp cuma namazının ardından Kabaklı Dede Mevkiinde topluca yağmur duası yaptı.

600 KİŞİ YAĞMUR DUASINA KATILDI

Ekim ayının da kurak geçmesi üzerine imece usulü 3 kuzu keserek yağmur duası yaptı. Cuma namazının ardından Kabaklı Dede Mevkiinde yapılan yağmur duasının ardından katılımcılar pişirilen yemeklerden yedi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı yağmur duasını Çavuşlar Camisi İmam Hatibi Hasan Canavar yaptırdı.

Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

Manisa’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı!

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