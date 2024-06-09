Manisa'da 'yan baktın' kavgası: 1 ölü

Kaynak: DHA
Manisa'da 'yan baktın' kavgası: 1 ölü

Manisa’da çıkan 'yan baktın' kavgasında Sinan T. (29), Remzi Zeybek'i (25) bıçaklayarak öldürdü.

Albayrak Mahallesi Tren Yolu mevkisinde meydana gelen olayda, İddiaya göre; her ikisi de alkollü olan Sinan T. ile Remzi Zeybek arasında 'yan baktın' meselesinden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeybek, sol bacağına ve karnına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yerde kaldı.

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Çevredekilerin ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Zeybek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeybek'in acı haberini alan yakınları yasa boğulurken, Sinan T. polis merkezine giderek teslim oldu.

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