Manisa'da zehir tacirlerine operasyon

Manisa’da düzenlenen operasyonda bin 622 adet sentetik ecza ve 10 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Manisa'da zehir tacirlerine operasyon

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapancı Mahallesi’nde K.K. (33) ve B.D.’nin (27) uyuşturucu bulundurduğunu tespit etti.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheli şahıslardan bin 622 adet sentetik ecza hapı ve 10 gram bonzai ele geçirdi. İki şüpheli, uyuşturucu madde bulundurmak ve satın almak suçundan gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K. ve B.D., çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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