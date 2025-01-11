Manisaspor Arda Çolak'a veda etti

Kaynak: DHA
Manisaspor Arda Çolak'a veda etti

Manisa Futbol Kulübü santrfor Arda Çolak'ın Iğdır FK'ya transfer olduğunu resmi internet sitesinden yazılı açıklamayla duyurdu.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 20 yaşındaki santrfor Arda Çolak'ın aynı ligde mücadele eden Iğdır FK'ya transfer olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Arda Çolak'ın transferi konusunda Iğdır Futbol Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Arda Çolak'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Manisaspor'da futbola başlayan Arda, 2022'de Manisa FK'da profesyonel oldu. Genç golcü geçen sezon kiralık olarak Somaspor'da oynadı. 2'nci Lig'de 30 maçta 7 gol atan Arda, bu sezon kendi kulübünde forma şansı bulamadı.

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