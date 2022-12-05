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Özge Ulusoy, babasının cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törende, gözyaşları sel oldu aktı…

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:49
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Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babasının cenaze töreninde göz yaşı sel oldu aktı.

Özge Ulusoy, babasının cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu
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Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası Emekli Albay Haydar Ulusoy’a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda araç çarpmıştı. Elif N. yönetimindeki cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen Emekli Albay Haydar Ulusoy'a çarparak hayatının kaybetmesine sebep olmuştu.

Emekli Albay Haydar Ulusoy için bugün düzenlenen cenaze töreni ise Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevinde gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Haydar Ulusoy’un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay Ulusoy ve Özge Ulusoy katıldı.

 

Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyor"

Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. 

Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp gittiğine inanmıyorum, benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin” dedi.

Özge Ulusoy'un cenaze töreni boyunca ayakta güçlükle durduğu görüldü

 

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