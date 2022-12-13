Ünlü manken ve şarkıcı Defne Samyeli, 'Avatar' modasına uydu. Hayranlarından binlerce beğeni geldi

Yer aldığı diziler ve şarkıları ile özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Defne Samyeli, son dönemde sosyal medyada popüler olan fotoğraf uygulamasını kullandı. 50 yaşındaki Defne Samyeli, şarkılarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Sık sık özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle konuşulmaya devam eden isim bu defa Avatar pozlarıyla beğeni topladı. Şu sıralar sosyal medyada popüler olan yeni bir fotoğraf uygulamasıyla fotoğraflarını Avatar olarak şekillendiren Defne Samyeli hayranları yorum yağdırdı.

Avatar'ın. bile çok seksi diyen hayranları beğeni butonunu çökertti.

İşte Defne Samyeli'nin Avatar uygulamaları...

AVATAR NE DEMEK ?

İngilizce avatar "1. Hindu dininde ruhun bir bedende reenkarnasyonu, 2. internette sanal kimlik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Sanskritçe avatāra अवतार "iniş, yüksek bir ruhun belli amaçla bir kimliğe bürünerek dünyaya inmesi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe avatárati "aşağı geçmek" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Sanskritçe ava- "aşağı" ve Sanskritçe tárati "geçmek" sözcüklerinin bileşiğidir.