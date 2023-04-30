Mansur Yavaş: 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmamak beni tehdit ediyorlar

Millet İttifakı İzmir’de Büyük Millet Buluşması gerçekleştiriyor. Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderleri ve ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş birer konuşma gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Biz artık alıştık. Normal seçimi unuttuk. Siyasi partilerin birbirine fikirlerini söylediği yarıştığı dönem bitti artık. Seçime gidiyoruz sürekli üstümüze bir şey sallamaya başlıyorlar. Yaptıklarını yapacaklarını anlatmanın ötesinde artık deniz bittiği için 21 yıl sonunda söyletecekleri söz kalmadığı için sürekli bir şeyler suçluyorlar. Biz bu nefret dilini yok edeceğiz. Türkiye’yi normal siyasetle buluşturacağız Diyorlar ki biz kaybedersek darbe olur. Biz size kaybettirmek için buraya geldik. Başaramadınız, bitirdiniz. Bu nedenle kazanmak için seçime girdik

“25 YILLIK RANT İMPARATORLUĞUNU BIRAKMAMAK İÇİN”

Bize seçime girin ama kazanmak yasak diyorlar. Tehditvari konuşmaları bu millet dinlemiyor. Neden beni tehdit ediyorlar? 25 yıllık rant imparatorluğunu bırakmamak için, çocukları TV ve futbol takımları ile oynasın diye sürekli iftiralar atıyorlar.

“YOLSUZLUK DÖNEMİ BİTTİ”

Bunlar yönetemez, küçük ilçenin belediye başkanı dediler. Belediyenin borçlarını ödedik, bir sürü işler yaptık, uluslararası şeffaflık ödülü aldık. Belediyenin yolsuzluk dönemi bitti. Yardımları kesecek dediler en az 100 misli hali ile devam ediyor. PKK'lılra saraya sokacaksınız dediler. Cumhuriyetin merkezinde PKK'nın ne işi var. Seçildik TC tabelasını taktık.

“ŞAMPANYA İLE KUTLAYANLAR DEYİNCE UÇAKTA BİR FOTOĞRAF GELİYOR AKLA”

Yarın kazandıkları zaman şampanya içerek kutlayacakları mı seçeceksiniz, alnı şükür namazına değenleri mi seçeceksiniz diyorlar. Biz seçimi kazandığımız akşam dedik ki Ankara halkı bizi seçti, asla zafer kazanmış saymıyoruz dedik sabah gittik şükür namazımızı kıldır şükür dedik başladık. Şampanya ile kutlayanlar deyince uçakta bir fotoğraf geliyor akla. İktidarın bakanı uçakta şampanya içmiş içmiş sızmış... Ona tek bir laf ettiler mi? İktidara geldiğinizde bir lokma bir hırka diye geldiniz. Şimdi durumlarınız nasıl? Halkın fakirleştiği kesin.

“BUNLAR MEVSİMLİK VATANSEVER”

Bu ülkede terör ile iş birliği ile suçlanacak son kişi Sayın Kılıçdaroğlu'dur. PKK ona Karadeniz'de suikast düzenlemiştir. Bunlar mevsimlik vatansever! Bu ülkede siyasetin normalleşmesinin zamanı geldi. Bütün 85 milyonu kabul ederek. Oy versin vermesin herkese aynı davranılmalı. 6 lider gelip uzlaştı. Ne yapacaklarına kararlaştırdılar. İnşallah o yolda devam edecekler. Kimseye hakaret etmez, iftira etmez genel başkanımız. Genel Başkanımızın daha Cumhur İttifakına ya da onlara oy vereceklere karşı tek bir kötü kelime söz söylediğini duymadım. İzmir’den söz almak istiyorum. Birinci turda bitiyor muyuz?”