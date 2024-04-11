Mansur Yavaş hem pastayı hem de çileği kaptı

31 Mart yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ilk kez bir araya geldi. Belediye Meclisi toplantısı sonrası, partilerin üye sayısı da belli oldu:

CHP: 90

AKP: 45

MHP: 10

YRP: 1

BBP: 1

Bağımsız: 1

Böylece 2019 seçimlerine göre Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçmiş oldu.

İkinci Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, 31 Mart seçimleri öncesi "Eğer yüksek bir oyla kazanmamıza rağmen Meclis'te azınlıkta kalırsak maalesef buruk olacak. Biz artık pastanın üstünde çilek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON OY FARK ATTI

31 Mart seçimlerinde 1 milyon 999 bin 281 oy alan Mansur Yavaş, AKP'li Turgut Altınok'a 951 bin 205 oy fark atmıştı.

Ankara'da oyların yüzde 60.44'ü Yavaş'a, yüzde 31.68'i ise Altınok'a çıkmıştı.

2019 seçimleri sonrası meclis üye dağılımı şöyle idi:

AKP: 88

CHP: 27

MHP: 19

İYİ Parti: 11

Bağımsız: 2

11 ÜYESİ OLAN İYİ PARTİ 0 ÇEKTİ

Bir önceki döneme göre AKP'nin üye sayısı 43 azalırken, CHP'nin üye sayısı 63 arttı. Geçen dönem 11 üyeyle temsil edilen İYİ Parti sıfır çekti. MHP de dokuz üye kaybetti.