Mansur Yavaş ‘iftira’ diyerek isyan etti! Paylaşıma destek yağdı…

Ankara Masası haber sitesinde yer alan “CHP'de deprem! ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li Ankara ilçe belediye başkanları "toplu istifa" kararı aldı” başlıklı habere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yalanlama geldi. Yavaş X hesabı üzerinden “Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz” tepki gösterdi. Yavaş’a sosyal medya üzerinden ise destek yorumları yağdı.

MANSUR YAVAŞ İDDİALARI YALANLADI

“CHP'de deprem! ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP’li Ankara ilçe belediye başkanları "toplu istifa" kararı aldı” şeklindeki iddialı haber Ankara Masası haber sitesinde yer almıştı. Bu iddialara ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan yalanlama açıklaması geldi.

Yavaş, ‘son kez’ diyerek, “Uydurduğunuz kulislerden, “Mansur Yavaş’ın yakın çevresi” yalanlarından artık bıkmadınız mı? Neyi hedeflediğiniz belli… Fitne, iftira ve algı operasyonu. Bu açıklamayı son kez yapıyorum. Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine itibar etmeyiniz” ifadelerini kullandı.

Uydurduğunuz kulislerden, “Mansur Yavaş’ın yakın çevresi” yalanlarından artık bıkmadınız mı?



Neyi hedeflediğiniz belli…

Fitne, iftira ve algı operasyonu.



Bu açıklamayı son kez yapıyorum.



Benim ya da basın danışmanımın ağzından çıkmadıkça hiçbir söz, hiçbir kulis haberine… https://t.co/zaa6pMtnHg — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 12, 2025

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Yavaş’ın tepki açıklamasının altında ise destek mesajları yağdı. Bazı kullanıcılar, “Başkanım inanılmaz algı çalışmasına başladılar. Fırsat vermeyin”, Dava aç başkanım”, “Başkan sende ki sabır kimsede yok”, “İ. Melihin fonladığı sayfaları ciddiye almayın sayın başkan”, “Başkanım bu dezenformasyon zımbırtısı bunlara çalışmıyor mu?” ve “Başkanım, sizin dik duruşunuz karşısında uydurdukları kulisler cılız kalıyor” şeklinde destek yorumları geldi.