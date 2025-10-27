Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" soruşturması ve tutuklama kararına tepki gösterdi.

Yavaş’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

''MİLLETİN İRADESİNE GÖLGE DÜŞÜRÜLMESİNE ELBETTE SESSİZ KALMAYACAĞIZ''

Bu iddia ve verilen tutuklama kararı mantıkla ,hukukla bağdaşmıyor.

Bir belediye başkanına “siyasal casusluk” gibi trajikomik bir suçlama yöneltmek; adalet kavramını, devlet ciddiyetini ve hukuk devleti ilkesini yerle bir etmektir.

Ekrem başkanımızı böyle bir iddiayla hedef almak; bir kişiye değil, milyonların oyuna, iradesine de yönelmiş bir saldırıdır.

Biz inanıyoruz;

adalet bir gün mutlaka yerini bulacaktır.

Ama o güne kadar herkes bilmelidir ki;

hukukun siyasete alet edilmesine, milletin iradesine gölge düşürülmesine elbette sessiz kalmayacağız.

Ve biz, adaletin yeniden güven kazanacağı, hukukun tekrar saygı duyulan bir değer haline geleceği günlerin çok yakın olduğuna inanıyoruz.