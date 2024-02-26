Mansur Yavaş oran vererek açıkladı. 'Rekor oyla geliyoruz'

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası'nın etkinliğine katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Yavaş, "Belediyecilikten anlamıyorlar, yaptıkları betonların, plastiklerin ömrü 2 ay. Bir altgeçit yaparsınız 3 ay sonra herkes unutur. Ama önemli olan, belediye dediğin zaman doğumundan, ölümüne kadar kentte yaşayan insanların her türlü ihtiyacıyla ilgilenen kurumdur belediye" ifadelerini kullandı.

Yavaş, şöyle devam etti: "Bunun içerisine eğitim girer, sağlık girer, esnaflar girer, iş dünyası girer, işsizler girer, işçiler girer benim belediyecilik anlayışım darda kim varsa hızır gibi yanında olmak."

SEÇİM MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Mansur Yavaş, "Oy rekoruyla geliyoruz. Oy rekoru niye kırılır? Yaptığın asfatlara, kavşaklara kimse bakmaz. Önce yaptığın işe bakarlar namuslu dürüst yapıyor mu, insanları ayırıyor mu? İnsanların gönlüne öyle girilir. İnsanların gönlüne gimişiz ki, bugün yüzde 60 oyla geleceğiz inşallah. Dolayısıyla doğru belediyeciliği kimin yaptığını gösteriyor" diye konuştu.

Yavaş, şunları söyledi: "Sonuç itibariyle, siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne mensup insanlarsınız. Elbette ki prblemlerinizi beraber çözeceğiz. Daha iyi şartlarda yaşamanız için elbette Ankara Büyükşehir Belediyesi her zaman yanınızda olacaktır."