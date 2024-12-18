Mansur Yavaş: SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerimizi reddettiler

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de SGK borçlarına ilişkin "Biz ödemeye hazırız, el uzatsınlar bitirelim" dedi.

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleyin' talimatının sonrasında başlayan haciz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerinin reddedildiğini açıklayan Mansur Yavaş, "Bunların para tahsil etmek gibi bir niyetleri yok. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekten başka hiçbir gayeleri yok. Böyle devam ederlerse, CHP tek başına iktidar olur" dedi.

"SGK BORÇLARINA KARŞI TEKLİFLERİMİZİ REDDETTİLER"

SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerinin reddedildiğini açıklayan Yavaş, "Bu konu gündeme gelir gelmez 650 milyon lirayı peşin ödedik Sosyal Güvenlik Kurumu’na. Yeni kararlar içinde kendilerine liste verdik. Dedik ki, 'Devlete şu şu gayrimenkullerimiz var, bunları size teminat olarak gösterelim.' Hayır, kabul etmediler, 'Üzerinde haciz var' diyorlar. Peki, 'Hacizsiz malımız var, bizim Çevre Bakanlığı’ndan alacağımız var, 1 milyar liraya yakın. Onu size aktaralım' dedik. 'Hayır, onu da istemeyiz' diyorlar. Yani kendi hükümetlerinin bakanlığından alacakları paraya dahi razı olmuyorlar. Buradan şu anlaşılıyor: Bunların para tahsil etmek gibi bir niyetleri yok. Üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekten başka hiçbir gayeleri yok" ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyeyi teslim aldıkları 8 Nisan tarihi itibariyle ABB'nin toplam borcunun 2 milyar 247 milyon dolar olduğunu ve bu borcun bankalar dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayıldığını açıkladı. Yavaş, bu borçların önemli bir kısmını ödediklerini belirterek, 1 milyar 749 milyon 461 bin dolar borcu temizlediklerini ifade etti. Ayrıca, bütçe gelirlerinin de yarı yarıya düştüğünü belirterek, kredi talebinde bulunduklarında kendilerine kredi verilmediğini, hatta bir kamu bankasında 2 milyar lira paraları olmasına rağmen para alamadıklarını söyledi. Yavaş, hizmetlerin engellenmek istendiğini de vurguladı.

ANKAPARK BORCU VE ÖDEME SÜRECİ

2016 yılında Ankapark için çekilen paranın borcunun, 2019 Nisan ayında ödemeye başlanması için anlaşma yapıldığını hatırlatan Yavaş, bu borçların ödenmesi gerektiğini, aksi takdirde faiz ödemek zorunda kalacaklarını belirtti. Ayrıca, şirketlere sigortalar nedeniyle 80 milyon dolar borçlarının arttığını ve bunu da belediye meclisinde şeffaf bir şekilde açıkladıklarını ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI BELEDİYELERİNİN BORÇ DURUMU

Yavaş, yalnızca Ankara'da Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerin toplam borcunun 2 milyar lira olduğunu belirterek, bu borçların silkelememiş olmalarına rağmen, bu borçların da CHP'ye yazılmaya çalışıldığını söyledi.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA PEŞİN ÖDEME

Belediyenin borçlarının ödenmesine yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Mansur Yavaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'na 650 milyon lira peşin ödeme yaptıklarını belirtti. Ayrıca, devlete ait gayrimenkullerinin teminat olarak gösterilmesine yönelik önerilerde bulunduklarını fakat bu tekliflerinin kabul edilmediğini söyledi. Hatta, devlete ait gayrimenkullerinin hacizli olmadığı halde Çevre Bakanlığı'ndan alacakları 1 milyar lira değerindeki borçlarının da kabul edilmediğini belirtti. Yavaş, bu durumun "üzüm yemek değil bağcıyı dövmek" olduğunu ifade etti.

CHP'NİN GELECEĞİ VE VATANDAŞIN TAVRI

Yavaş, daha önce yapılanların sonuçlarına bakıldığında 31 Mart seçimlerinde CHP'nin birinci parti çıktığını hatırlatarak, "Bunun sonu tek başına iktidardır" dedi. CHP'nin, bu şekilde hareket ederse, tüm belediyeleri alacağı görüşünü savundu. Yavaş, vatandaşın kendilerine karşı alay edilmesinin ve şaka yapılmasının doğru olmadığını belirtti. Gerçek belediyeciliği yaptıklarını vurgulayan Yavaş, vatandaşın "bizim yaptıklarımızı anlamıyor mu?" sorusunu sordu ve halkın bu durumu "cezalandıracağını" söyledi.

ALGI OPERASYONU VE BANKA ZARARI

Yavaş, son olarak bir bankanın yaptığı zararın, tüm belediyelerden alınacak para ile neredeyse eşit olduğunu belirterek, tüm bu olanların "tamamen bir algı operasyonu" olduğunu ifade etti.