Mansur Yavaş: Yolsuzluk dosyaları savcılıkta bekliyor. 15 Mayıs’ı bekliyoruz

Mansur Yavaş Millet İttifakı'nın Büyük Millet Buluşması mitingleri kapsamında İstanbul'da konuştu. İktidarın yolsuzluk dosyalarının savcılıkta beklediğini ifade eden Yavaş, "15 Mayıs'ı bekliyoruz" dedi.

Mansur Yavaş: Yolsuzluk dosyaları savcılıkta bekliyor. 15 Mayıs’ı bekliyoruz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Maltepe’de düzenlenen “Büyük Millet Buluşması" mitinginde konuşuyor.

Orhangazi Şehir Parkı'nda düzenlenen mitingde kürsüye Mansur Yavaş çıktı.

AnkaPark yolsuzluk dosyasının savcılıkta beklediğini söyleyen Yavaş, "15 Mayıs'ı bekliyoruz. Türkiye'nin her yerinde bunların konuşulmasını istemiyorlar. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra hukukun üstünlüğü de yerini bulacak, herkese adil işleyecek" diyerek iktidara yüklendi.

Mansur Yavaş şu şekilde konuştu:

Bu kalabalıklar bir şey söylüyor. 14 Mayıs'ta değişimin müjdesini veriyor. 21 yıllık iktidar tankları tüfekleri gösteriyor, gemileri gösteriyor. Seçim mi yapıyoruz savaş mı belli değil.

Diyoruz ki gurur kaynağımız ama 14 Mayıs'tan sonra kiracı ev sahibi, pahalılık, enflasyon, uyuşturucu, mülteci... Bu sorunlarla karşı karşıya kalacak. Ama bunların konuşulmasını istemiyor.

Birazcık milliyetçilik sosu, muhafazakarlık sosu. İnsanlar bununla uğraşsın istiyorlar. Ankara'da neler söylediler. İstanbul'da da gördük. 25 yıldır İstanbul'da neler yapamadıklarını nasıl katlettiklerinin konuşulmasını engellemek için ikinci seçimde İstanbul düşerse Kudüs, Mekke düşer dediler.

İstanbul düştü ama her şey çok güzel oldu.

İftiralar atıyorlar kulak asmıyoruz. Ankara'da da aynısı. 15 Mayıs'ı bekliyoruz. 9 milyarlık yolsuzluk dosyası, AnkaPark dosyası hala savcılıkta bekliyor. Türkiye'nin her yerinde bunların konuşulmasını istemiyorlar. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra hukukun üstünlüğü de yerini bulacak, herkese adil işleyecek.

Kendileri de 6'yı buldu. Millet İttifakı da uzlaştı. Öbür taraftakiler acayip. Hüda Par var. Bir kısmı ittifakta bir kısmı değil diyorlar. Berabersiniz. Dün Binali Yıldırım ittifakta değil dedi, spiker de çok güzel cevap verdi; 'içinizde' dedi.

Milli, gayrı milli laflarını reddediyoruz.

Mevsimlik milliyetçiliğinizi, muhafazakarlıklarınızı reddediyoruz. 31 Mart'ta 25 yıldır yönetici görmeyen halk aradaki farkı anladı. Ülkemizin de buna ihtiyacı var. İnşallah Türkiye'de de bu fırsat verilirse Türkiye nasıl yönetilir, nasıl şeffaf olunur hepsini göstereceğiz. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz ve birleşe birleşe kazanıyoruz.

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