Mansur Yavaş'a İYİ Parti'den yeşil ışık. Siyaseti sallayacak kulis sızdı

2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adı geçen iki önemli isim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte, bu üç isim de seçim zamanının gelmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Ancak kulislerde, İYİ Parti'nin şimdiden Mansur Yavaş'a destek sinyali verdiği konuşuluyor. Hatta CHP ile yeniden bir ittifak kurulması olasılığı da gündemde.

İYİ PARTİ’DE İSTİFALAR VE PARTİ İMAJI

İYİ Parti'de son dönemde yaşanan istifalar ve ihraçlar, parti imajının zedelenmesine yol açtı. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, parti yönetimi bu durumu düzeltmek için yoğun bir çaba sarf ediyor. Parti içinde, bu ayrılıkların "çürük elmaların temizlenmesi" olarak değerlendirildiği de belirtiliyor.

AYRILAN İSİMLERİN GERİ DÖNÜŞÜ GÜNDEMDE

Parti yönetimi, partiden tartışmalı şekilde ayrılmayan ve partiye yönelik olumsuz açıklamalar yapmayan isimlerin geri kazandırılması yönünde çalışmalar yürütüyor.

LİYAKATSİZLİK ELEŞTİRİSİ VE YENİ İSTİFA İDDİALARI

Parti kaynakları, Meclis’in açılmasıyla birlikte yeni istifa ve transferlerin yaşanabileceğini öne sürüyor. 2023 genel seçimlerinde hazırlanan milletvekili aday listesinin liyakatsiz olduğu yönünde parti içinde eleştiriler bulunuyor. Bazı partililer, aday belirlemede tek kriterin "maddi güç" haline geldiğini iddia ediyor.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI TARTIŞILIYOR

İYİ Parti içinde, 2028 genel seçimlerinde Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda Yavaş’a destek verilmesi gerektiği görüşü dile getiriliyor. Bu olasılıkla birlikte, CHP ile yeniden bir ittifak kurulmasına da sıcak bakıldığı kulislerde konuşulanlar arasında.