Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'Haciz' yanıtı: Belediyenin gerçek SGK borcunu açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borcu bulunan belediyelere seslenerek haciz işlemi başlatılacağını duyurmuştu.

Borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP’li belediyeler olduğunu belirten Bakan Işıkhan, “Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi.

Sosyal medya sitesi X’ten paylaşım yapan Yavaş, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ABB'nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var' iddiasında bulunmuştur. Gerçek aşağıdaki gibi: SGK son durum bilgi notu (Toplam güncel borç 8 Milyar) 6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri reddedildi. 6183 sayılı kanunun 48'inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda Borcun yüzde 10 u peşinat olan 651 milyon ödendi. Borcun yüzde 50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç reddedildi. Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48'nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı” ifadelerine yer verdi.