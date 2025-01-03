Mansur Yavaş'tan emekli maaşı açıklaması! 'Biz onlardan daha fazla zam yapacağız'

Yavaş AKP hükümetinin emeklilere veremedikleri paraların suçunu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi belediye başkanlarına yıkmak istediğini savundu. Mansur Yavaş, hükümetin açıklayacağı emekli maaşlarını beklediğini söyleyerek "Biz de yaklaşık 60 bin emekliye kendi çapımızda maaş ödüyoruz. Biz onlardan daha fazla zam yapacağız." dedi. Mansur Yavaş hem borçlarını ödeyeceklerini hem de asgari ücretliye destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ABB’nin SGK'ya borçlarına ve emekli maaşı zamlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, ABB'nin Sosyal Sigortalar Kurumu'na olan borcuna ilişkin ise "SGK’ya, bol miktarda gayrimenkul göstermemize rağmen kabul etmiyorlar." dedi.

‘ONLARDAN DAHA FAZLA ZAM YAPACAĞIZ’

Mansur Yavaş, AKP iktidarının emekli ve memur maaşlarına yapacağı zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş, AKP hükümetinin emeklilere veremedikleri paraların suçunu Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi belediye başkanlarına yıkmak istediğini savundu.

"Bize hiçbir şey olmuyor. Biz bunu asla seçmenimize yansıtmayız." diyen Mansur Yavaş " Ben yarın açıklayacakları emekli ve memur zammını bekliyorum. Açıklasınlar, biz de yaklaşık 60 bin emekliye kendi çapımızda maaş ödüyoruz. Biz onlardan daha fazla zam yapacağız. Bugün asgari ücretlileri de sosyal desteği hak eden kesim içerisine soktular. İnşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hem bu borçları ödediğimiz gibi aynı zamanda asgari ücretleri de daha iyi yaşatacak şekilde onlarla da ilgili sosyal destek kapsamlarımız devam edecek. Hükümetin mağdur ettiği emeklerin açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz. Soğuktan donmalarına izin vermeyeceğiz. Onların insanca yaşaması için desteklerimizi devam edeceğiz. Bu yaptıklarından da pişman olacaklar. Şimdiden ilan ediyorum; biz borcumuzu ödeyeceğiz, hiçbir hizmetimiz de aksamayacak. En fazla yapmak istediğimiz birkaç tane kavşağı bir yıl sonra yaparız. Ankara halkı bundan hiçbir şey kaybetmez. Ama söylediğim gibi hükümetin mağdur ettiği ne emeklileri ne esnafı ne de asgari ücretleri asla onların açlığa mahkum etmelerine fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

"SGK GÖSTERDİĞİMİZ GAYRİMENKULLERİ NEDEN KABUL ETMİYOR?"

Mansur Yavaş, SGK’ya, bol miktarda gayrimenkul göstermelerine rağmen kabul edilmediğini ancak farklı belediyelerin borçlarına karşılık içlerinde caminin de bulunduğu gayrimenkullerin kabul edildiğini söyledi.

NEDENİ BELLİ: CUMHURBAŞKANI'NIN SİLKELEYİN DEMESİ

SGK'nın gösterdikleri gayrimenkulleri kabul etmemesinin nedeninin belli olduğunu söyleyen Mansur Yavaş "Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyonda ‘bunları silkeleyin’ diyerek Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarılı çalışmalarının önüne geçmek, engel olmak için” diye konuştu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş Ankara’nın Beypazarı ilçesinde ‘Regaip Kandili’ ve '3 ayların' gelişi nedeniyle 170 yıla yakın zamandır kutlanan ve halk arasında 'Fişek Bayramı' olarak bilinen etkinliğe katıldı. Mansur Yavaş burada belediyenin SGK'ya olan borçları ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

‘BİZE OY VEREN SEÇMENİ SİLKELEMEK İSTİYORLAR’

Belediyelerin SGK borçlarıyla ilgili konuşan Yavaş, SGK'ya bol miktarda gayrimenkul bildirmelerine rağmen kabul edilmemesine tepki gösterdi. Yavaş "Aynı şekilde vergi dairesine de bildiriyoruz. Duyduğum kadarıyla Sincan Pursaklar ve Akyurt’tan verilen gayrimenkulleri borçlarından mahsup etmişler. Bunların içerisinde cami de var. Biz kendilerine şu anda faal olarak Ankara Büyükşehir'in ukdesinde bulunan gayrimenkulleri vermemize rağmen bunları kabul etmiyorlar" diye konuştu.

NİYE AÇIKLAMIYORLAR?

Mansur Yavaş açıklamasına "Ben şimdiden ilan ediyorum; bizden kesecekler, borçlar sonuna gelirken bu sefer yapılandırmaya çıkaracaklar. Bu borçların bir kısmı AK Partili belediyelerden gelme ve toplam borcun yüzde 10’u. Yüzde 90’ı niye açıklamıyorlar? Kendi çıkarttıkları kanuna göre SGK borçlarının tümünü açıklamaları gerekiyor, açıklamıyorlar. Ama açıklamamalarını da ben bir açıklama kabul ediyorum. Açıklayamadıklarına göre kimler olduğunu hepimiz tahmin ediyoruz. Umuyorum bizden bu paraları kestikten sonra onları yeniden 2’nci bir kıyaklı yapılandırma yapmamaları lazım. Bugün bizden bu kadar gayrimenkul vermemize rağmen ve 1 milyarı aşkın ödemelerin de yapılmasına rağmen yüzde 40’ın üzerinde para kesildi arkadaşlar. Yani 2 milyarı aşkın bu ay ki ödenekten para kesildi. Bize bir şey olmuyor. Bizi silkelemek isterken aslında bize oy veren seçmeni silkelemek istiyorlar. Ama bu davranışlar yanlış. Bu davranışlar geçen dönemde bir şekilde belediye meclisi üzerinden denendi ve bunun sonucunu gördüler. 3 olan belediye sayımız 16’ya çıktı” sözleri ile devam etti.