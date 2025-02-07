Mansur Yavaş’tan flaş ön seçim kararı! Ankara kulisleri bunu konuşuyor...

CHP’de ön seçim tartışmaları sürmeye devam ederken, bomba bir kulis bilgisi daha geldi. Nefes gazetesinde yer alan kulis bilgisinde; Özel, Yavaş ile yaptığı görüşmede İmamoğlu ile yarışmasını istediği belirtildi. Yavaş’ın ise “Ön seçime kesinlikle katılmayacağım. Eğer cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam.” şeklinde yanıt verdiği iddia edildi.

CHP’nin yeni yol haritasını geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından grup toplantısında açıklamıştı. Özel, "İstanbul'da bir dizi toplantı yaptık. O toplantıda Ekrem (İmamoğlu) başkanla, Mansur (Yavaş) başkanla konuştuk değerlendirdik. Artık bir yeni başlangıca, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma konusunda mutabakatımız tamdır" demişti.

YAVAŞ ‘ERKEN’ DEMİŞTİ, İMAMOĞLU ‘GÖRÜŞ FARKLI OLABİLİR’ DEDİ

Ön seçim konusunda iki adayın ismi ön plana çıkıyor. Biri Ekrem İmamoğlu, diğeri ise Mansur Yavaş. İkili arasından ise öne seçime ilişkin yorumlar gelmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere pek çok CHP’li isim bu kararın erken olduğu yorumunu yapmıştı. Mansur Yavaş ise aday belirlemeye ilişkin, "Seçim tarihimiz henüz belli değil. Aday belirleme süreci için erken" demişti. İmamoğlu ise Yavaş’a yanıt olarak, ‘görüşü farklı olabilir’ ifadeleri ile yanıt vermişti.

ANKARA’DAN BOMBA KULİSLER GELDİ

Nefes’in CHP kulislerinden Özel, Yavaş’ın yaptığı görüşmede nelerin konuşulduğu aktarıldı. Kulis bilgisin şu ifadeler yer aldı;

“Özel’in Yavaş’a cumhurbaşkanı aday adaylığı için CHP’nin kayıtlı üyeleriyle yapılacak ön seçimde Ekrem İmamoğlu ile yarışmasını istedi. Yavaş, bu talebi “Ön seçime karşı değilim ama zamanlaması yanlış. İktidar ve medyası adayımızı yıpratmak için her yönteme başvurur. Tam da AKP’nin istediği şeyi yapıyoruz. Ön seçime kesinlikle katılmayacağım” Yavaş, Özel’e ayrıca “Eğer cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem Başkanı düşünüyorsanız ön seçime gerek yok. Doğrudan açıklayın. Benim bir itirazım olmaz ama kesinlikle yedek aday olmam. İlla ön seçim yapılacaksa sadece CHP’li üyelerle değil tüm vatandaşların katılımıyla yapılsın” önerisinde bulundu.”

İKİ BAŞKANDAN ADAYLIK ÖNERİLERİ…

9 Şubat zirvesinde ise İmamoğlu ve Yavaş tarafının masaya getireceği formülde belli oldu. Kulis bilgisinde, İmamoğlu tarafı, Yavaş’a “güçlendirilmiş cumhurbaşkanı yardımcılığı ya da TBMM Başkanlığı” teklifini sunacağı belirtildi. Yavaş ekibi ise “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim. Yavaş sembolik cumhurbaşkanı olsun, İmamoğlu da Başbakan. Parlamenter sisteme geçilmesini aslında bütün kesimler istiyor. Adayımız kesin kazanır” önerisini masaya koyacağı aktarıldı.