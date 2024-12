Mansur Yavaş’tan gövde gösterisi! Ankara bu fotoğrafı konuşuyor

Milliyetçi camianın lider isimleri “Ülkücü Hareket” kitabının tanıtım toplantısında bir araya geldi. Hakkı Öznur’un kaleme aldığı, Ülkücü Hareket’in tarihini konu alan kaynak eserin tanıtımı Ankara Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Binası’nda yapıldı. Adı Cumhurbaşkanlığı adayları arasında gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Milliyetçi camianın güçlü isimleriyle birlikte verdiği görüntü dikkat çekti.

MİLLİYETÇİLERİ BULUŞTURAN ZİRVE

Toplantı, milliyetçi camianın önde gelen isimlerini buluşturan bir zirveye dönüştü. Milliyetçilerin büyük ilgi gösterdiği toplantıya İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Tükeş Taş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MHP’li Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüz ve Ülkü Ocakları eski Genel Başkanlarından Suat Başaran katıldı. BBP’nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu da salonda bulunan katılımcılar arasındaydı.

GENÇLİK HAREKETİ BAŞKANLARI

Toplantıya MHP ve Ülkücü Hareket içinde ve Ülkücü mücadelede, başkanlık divanında, GİK’te yer almış bakanlık ve milletvekilliği yapmış bir çok isim de iştirak etti. 12 Eylül 1980 öncesi Ülkücü Gençlik hareketinden başkanlık ve yöneticilik yapmış Ülkücü kuruluşlarda görev yapmış birçok isimle birlikte birçok akademisyen ve kültür, sanat ve fikir adamı da bu önemli toplantının katılımcıları arasında yer aldı.

BEŞ KUŞAK BULUŞTU

Toplantının açış konuşmasını yapan araştırmacı yazar Hakkı Öznur, gördüğü bu birlik beraberlik tablosu karşısında duygulanmamanın mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi: "5 kuşak ülkücüler bugün bir arada. Bakıyorum 58 kuşağı, 68-78-88-98 kuşağı. Her zaman her yerde söylüyorum, yani ülkücülük davaya adanmışlıktır. Ülkücülük en güzel dava adamlarında yaşanır. Ülkücü hareket, vicdan, ilke ve değerler hareketidir. Geleneği olmayan hareketin geleceği olmaz. Ülkücü hareketin geleneği de var, geleceği de var. Ben inanıyorum. Gençlerimize güveniyorum. Her zaman birlikte fitneden, fesattan uzak durun. Ülkücülük hukukuna mutlaka saygılı olun.”