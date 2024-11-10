Mansur Yavaş'tan konser açıklaması: Kusurlu olanı savunmam

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yaptığı konser açıklamasında "Millet bizi güvendiği için seçti. Onlara kötü diyerek iyi olamayız. Samimi olarak bilgileri açıklayacağız. Kusurlu olanı savunmam, başkasının suçuna ortak olmam." dedi.

DETAYLI BİR AÇIKLAMA YAPACAĞINI DUYURMUŞTU

Mansur Yavaş, gazeteci Gürbüz Evren aracılığıyla tv100'e bir açıklamada bulundu. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konser için Ebru Gündeş'e 69 milyon lira ödendiği iddia edilmişti. Fahiş tutarlı konser ücretleri haberlerinin ardından Mansur Yavaş inceleme yapılacağını ve bu konu ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapacağını duyurmuştu.

Gürbüz Evren, Mansur Yavaş'ın açıklamasını şu sözlerle aktardı:

"Bu konuyu objektif, tarafsız bir gazeteci anlayışıyla ele almaya hep gayret ettim. Ben Mansur beye yönelik bu yıpratma sürecini başından beri izlediğimde bir şey gördüm. Sanki her şey Mansur beyin belediye başkanı olmasıyla başlamış, ondan önce hiçbir şey olmamış.

Mansur beyle sıklıkla görüşüyoruz. Bugün tv100'e özel bir mesaj iletti bana. Şunları söyledi: Bence ters tepki verenler haklı. Biz farkımızı göstereceğiz. Millet bizi güvendiği için seçti. Onlara kötü diyerek iyi olamayız. Samimi olarak bilgileri açıklayacağız. Kusurlu olanı savunmam, başkasının suçuna ortak olmam. Rakamları emsalleriyle karşılaştırarak takdiri halka bırakacağız."