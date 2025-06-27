Mansur Yavaş'tan muhalefete tarihi çağrı! İddialara cevap verdi...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mansur Yavaş'tan muhalefete tarihi çağrı! İddialara cevap verdi...

ABB Başkanı Mansur Yavaş, kurultay iddiaları sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Tartışmalar sonlanmalıdır. İktidar arzu ettiği sonucu alamaz. Arzum tek yumruk olmaktır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kurultay iddiaları sonrası yazılı açıklama yaptı. Yavaş, "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim." ifadelerini kullandı.

"BİR VE BERABER OLMAKTAN BAŞKA NE ŞANSIMIZ VAR NE DE ÇAREMİZ"

Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Mansur Yavaş’ın eski Genel Başkanı'nın sözleri sonrası rest çektiği ve 'siyaseti bırakırım' dediği iddia edilmişti. İddialar sonrası yazılı açıklama yapan Yavaş, “Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. 30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür” dedi.

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"TÜM PARTİLİLERİN TEK YUMRUK HALİNDE BİR VE BÜTÜN DURMASI EN BÜYÜK ARZUMDUR"

Yavaş, Kılıçdaroğlu’na yapılan hakarete ise ‘asla kabul edilemez’ şeklinde cevap verdi. Yavaş, muhalefet partililerine seslenerek birlik çağrısında bulundu. Yavaş, “Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir. Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir” ifadelerini kullandı.

İşte yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde;

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