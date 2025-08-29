Mansur Yavaş'tan net mesaj!

Mansur Yavaş'tan net mesaj!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Orman şehitlerimizin isimlerini unutturmamak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde hayatını kaybeden AKUT gönüllüleri ve Orman Genel Müdürlüğü personelleri için düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, "Orman şehitlerimizin adını unutturmamak için, isimlerini caddelere, sokaklara verebiliriz. Ama benim de bir önerim var. Orman şehitlerimiz için ‘Şehitler Ormanı’ yapabiliriz. Oraya gelenlerin karekod ile şehitlerimiz hakkında bilgi edinebilecekleri, dua edebilecekleri şekilde bir düzenleme yapabiliriz. Orman şehitlerimizin isimlerini unutturmamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bugün ülkesini seven kahramanlarımızdan beşi gönüllü 10 şehidi anmak için burada olduğunu söyleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “AKUT gönüllüleri tamamen kendiliğinden, hiç kimse zorlamadan ülkelerine, vatanlarına duydukları sevgi nedeniyle gitti.

Çok zor bir hadise, ailelerin dayanması çok zor. Bize düşen onların adını unutturmamak ve bu olaylardan ders almak. Yaşadıklarımızdan ders alıp, kimsenin hayatını tehlikeye atmadan neler yapabiliriz diye düşünmeliyiz. Orman şehitlerimizin adını unutturmamak için, isimlerini caddelere, sokaklara verebiliriz. Ama benim de bir önerim var. Orman şehitlerimiz için ‘Şehitler Ormanı’ yapabiliriz.

Oraya gelenlerin karekod ile şehitlerimiz hakkında bilgi edinebilecekleri, dua edebilecekleri şekilde bir düzenleme yapabiliriz. Orman şehitlerimizin isimlerini unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah mekanları cennet olsun. Şehit ailelerine sabır diliyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum."

