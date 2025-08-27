Mansur Yavaş o sözleri duyunca adeta ateş püskürdü!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'yi 1915 olaylarında Ermenilere soykırım yapmakla suçladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili yaptığı konuşmaya sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur." dedi.

“İKİYÜZLÜLÜĞÜN, ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜN VE UTANMAZLIĞIN EN SOMUT GÖSTERGESİDİR”

Netanyahu’ya tepki gösteren Yavaş, şunları söyledi,

"Filistin halkına yıllardır uyguladığı işgal, katliam ve zulümle tarihe insanlık suçlarının faili olarak geçen Netanyahu’nun, 1915 olaylarını çarpıtarak ülkemizi hedef alması; Gazze’de binlerce masum çocuğu, kadını, sivili bombalarla katleden; açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanan; hastaneleri, okulları yerle bir eden bir kişinin insanlık adına tek kelime etme hakkı yoktur. Türk milleti, tarihine yöneltilen iftiraları asla kabul etmeyecektir. Netanyahu’nun açıklamalarını şiddetle kınıyor; ellerine bulaşmış masum insanların kanını yalanlarla temizleyemeyeceğini bir kez daha vurguluyorum."